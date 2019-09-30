Тактические ботинки 108 койот

1,300.00 грн.

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  • Непромокаемый верх обуви из гидрофобной натуральной  кожи и кордуры
  • Сordurа -полиамидная ткань, в которой за счёт особой структуры нити (сделанной из нарезанных и скрученных волокон) достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию, плотность волокон 1000D. 5 слоев полиуретановой водонепроницаемой пропитки — 100% водоупорность ткани.
  • Мембрана – состав: 100 % пэ, плотность: 160 г/м, мембрана: 3000 х 3000;
  • Стелька повторяющая форму стопы из вспененного полимера и латекса
  • Плетеная подкладка Spider Mesh для циркуляции воздуха, в демисезонных моделях
  • В зимних моделях используется фольгированный утеплитель нового поколения -многослойный ( сендвич), помогает сохранить тепло
  • Глухой клапан- Да
  • Пятка и носок усилены
  • Повторяющий анатомическую форму ноги каркас обуви
  • Подошва из углеродосодержащей резины , каучука и полиуретана. Гибкая с элементами Flex Zon. Укрепленная и не скользящая
  • Гидрофобное покрытие кожи по технологии ion-mask.
  • Превосходное качество говорит само за себя , натуральные и композитные материалы позволяют носить их очень долго даже при экстремальных нагрузках
  • Эти ботинки разрабатывалась специально для тактического использования.
  • Эргономичный дизайн / соответствие стандартам профессиональной обуви.
  • Эту модель возможно заказать демисезон или в зимнем( утепленном) варианте
  • К заказу доступны с 40 по 47 размер

 

размер

40м, 41м, 42м, 43м, 44м, 45м, 46м, 47м
сезон

Демисезонные, Зима
цвет

Койот