Тактические ботинки 108 койот

- Непромокаемый верх обуви из гидрофобной натуральной кожи и кордуры
- Сordurа -полиамидная ткань, в которой за счёт особой структуры нити (сделанной из нарезанных и скрученных волокон) достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию, плотность волокон 1000D. 5 слоев полиуретановой водонепроницаемой пропитки — 100% водоупорность ткани.
- Мембрана – состав: 100 % пэ, плотность: 160 г/м, мембрана: 3000 х 3000;
- Стелька повторяющая форму стопы из вспененного полимера и латекса
- Плетеная подкладка Spider Mesh для циркуляции воздуха, в демисезонных моделях
- В зимних моделях используется фольгированный утеплитель нового поколения -многослойный ( сендвич), помогает сохранить тепло
- Глухой клапан- Да
- Пятка и носок усилены
- Повторяющий анатомическую форму ноги каркас обуви
- Подошва из углеродосодержащей резины , каучука и полиуретана. Гибкая с элементами Flex Zon. Укрепленная и не скользящая
- Гидрофобное покрытие кожи по технологии ion-mask.
- Превосходное качество говорит само за себя , натуральные и композитные материалы позволяют носить их очень долго даже при экстремальных нагрузках
- Эти ботинки разрабатывалась специально для тактического использования.
- Эргономичный дизайн / соответствие стандартам профессиональной обуви.
- Эту модель возможно заказать демисезон или в зимнем( утепленном) варианте
- К заказу доступны с 40 по 47 размер