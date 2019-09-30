Кроссовки — 119 черный

Дышащий и непромокаемый верх обуви из гидрофобной натуральной кожи и кордуры

Сordurа -полиамидная ткань, в которой за счёт особой структуры нити (сделанной из нарезанных и скрученных волокон) достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию, плотность волокон 1000D. 5 слоев полиуретановой водонепроницаемой пропитки — 100% водоупорность ткани.

Мембрана – состав: 100 % пэ, плотность: 160 г/м, мембрана: 3000 х 3000;

Стелька повторяющая форму стопы из вспененного полимера и латекса

Плетеная подкладка Spider Mesh для циркуляции воздуха.

Носок и пятка усилены прочной двойной гранитолью

Повторяющий анатомическую форму ноги каркас обуви

Подошва из углеродосодержащей резины.Гибкая с элементами Flex Zon. Укрепленная и не скользящая

Гидрофобное покрытие кожи по технологии ion-mask.

Превосходное качество говорит само за себя , натуральные и композитные материалы позволяют носить их очень долго даже при экстремальных нагрузках

Эти кроссовки разрабатывалась специально для тактического использования.

Эргономичный дизайн / соответствие стандартам профессиональной обуви.

К заказу доступны с 35 по 40 размер