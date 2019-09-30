Кроссовки — 119 черный

- Дышащий и непромокаемый верх обуви из гидрофобной натуральной кожи и кордуры
- Сordurа -полиамидная ткань, в которой за счёт особой структуры нити (сделанной из нарезанных и скрученных волокон) достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию, плотность волокон 1000D. 5 слоев полиуретановой водонепроницаемой пропитки — 100% водоупорность ткани.
- Мембрана – состав: 100 % пэ, плотность: 160 г/м, мембрана: 3000 х 3000;
- Стелька повторяющая форму стопы из вспененного полимера и латекса
- Плетеная подкладка Spider Mesh для циркуляции воздуха.
- Носок и пятка усилены прочной двойной гранитолью
- Повторяющий анатомическую форму ноги каркас обуви
- Подошва из углеродосодержащей резины.Гибкая с элементами Flex Zon. Укрепленная и не скользящая
- Гидрофобное покрытие кожи по технологии ion-mask.
- Превосходное качество говорит само за себя , натуральные и композитные материалы позволяют носить их очень долго даже при экстремальных нагрузках
- Эти кроссовки разрабатывалась специально для тактического использования.
- Эргономичный дизайн / соответствие стандартам профессиональной обуви.
К заказу доступны с 35 по 40 размер